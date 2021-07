Pallavolo: gli azzurri concedono il bis, Argentina ko 3-0 in amichevole (Di domenica 11 luglio 2021) Cisterna, 11 lug. - (Adnkronos) - La Nazionale Italiana maschile di Pallavolo vince anche la seconda amichevole contro l'Argentina. Gli azzurri vincono 3-0 (25-18, 25-18-25-19) in un match disputato a Cisterna prima della partenza per i Giochi Olimpici fissata per venerdì prossimo, 16 luglio. Oggi gli uomini di Blengini hanno giocato una buona gara riuscendo ad essere efficaci soprattutto al servizio mettendo così costantemente in difficoltà la ricezione sudamericana. In sostanza Giannelli e compagni sono riusciti a condurre costantemente l'andamento di una gara che li ha visti sempre al comando. Ora il programma prevede ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Cisterna, 11 lug. - (Adnkronos) - La Nazionale Italiana maschile divince anche la secondacontro l'. Glivincono 3-0 (25-18, 25-18-25-19) in un match disputato a Cisterna prima della partenza per i Giochi Olimpici fissata per venerdì prossimo, 16 luglio. Oggi gli uomini di Blengini hanno giocato una buona gara riuscendo ad essere efficaci soprattutto al servizio mettendo così costantemente in difficoltà la ricezione sudamericana. In sostanza Giannelli e compagni sono riusciti a condurre costantemente l'andamento di una gara che li ha visti sempre al comando. Ora il programma prevede ...

