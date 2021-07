Mortal Kombat | NetherRealm Studios non è in vendita e Warner Bros mette a tacere i rumor

(Di domenica 11 luglio 2021) In questi ultimi giorni, sono circolate in rete diverse voci che vedevano. intenzionata a snellire la propria divisione gaming, vendendoe TT Games. Taleera stato confermato da diversi importanti insider, fra cui Jez Corden di Windows Central e Shpeshal Nick di XboxEra, pertanto molti l'avevano visto come qualcosa ormai semi-ufficiale. Ebbene, a quanto pare non è così: un rappresentante di. Games, Remi Sklar, ha condiviso una dichiarazione ufficiale con TheGamer, nel quale smentiscono tutti i...

Chiellini ama giocare a Mortal Kombat, ha solo sbagliato piattaforma

NetherRealm Studios è nota per la serie, ormai arrivata alla sua undicesima incarnazione ufficiale. Ora che il supporto per l'ultimo capitolo è ufficialmente concluso, il team può ... Warner Bros. ha annunciato ufficialmente che NetherRealm Studios e TT Games non sono in vendita, smentendo così i rumor degli ultimi giorni. Warner Bros. ha voluto smentire i rumor riguardanti la vendita di di NetherRealm Studios e TT Games, team autori rispettivamente di serie come Mortal Kombat e i numerosi tie-in LEGO. La necessità ...