McGregor si rompe la caviglia, il trionfo è tutto di Poirier (Di domenica 11 luglio 2021) . Per McGregor una serata da dimenticare Conor McGregor (Getty Images)E' finita nella maniera peggiore. E' finita con una caviglia che si spezza dopo un movimento di difesa. Per Conor McGregor è finita, quella caviglia che ha compiuto un movimento innaturale, si è piegata e si è spezzata. In un attimo quella caviglia ha piegato e spezzato le velleità di vittoria di Conor McGregor. La sua volontà di vittoria è durata quanto un battito di ciglia, soltanto un round.

