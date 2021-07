Lozano choc: il Chucky perde i sensi dopo un contrasto di gioco (VIDEO) (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di forte tensione questa notte durante la gara tra Messico e Trinidad & Tobago. Protagonista l’atleta del Napoli Hirving Lozano, che al 10? del primo tempo si è scontrato col ginocchio del portiere avversario dopo una spinta di un difensore. Un impatto violento che ha fatto perdere i sensi al messicano, impietrito a terra senza dare segni di ripresa. Attimi di paura, fugati dai primi gesti di ripresa del Chucky, caricato sulla barella con un collare e trasportato in ospedale. Per lui, è stato necessario un intervento chirurgico per un profondo taglio vicino ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Momenti di forte tensione questa notte durante la gara tra Messico e Trinidad & Tobago. Protagonista l’atleta del Napoli Hirving, che al 10? del primo tempo si è scontrato col ginocchio del portiere avversariouna spinta di un difensore. Un impatto violento che ha fattore ial messicano, impietrito a terra senza dare segni di ripresa. Attimi di paura, fugati dai primi gesti di ripresa del, caricato sulla barella con un collare e trasportato in ospedale. Per lui, è stato necessario un intervento chirurgico per un profondo taglio vicino ...

