LIVE McGregor-Poirier | MMA in DIRETTA | è il tempo del main event a Las Vegas!

(Di domenica 11 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuardain streaming su DAZN 6:08deve riscattare un periodo in cui ha combattuto poco e con minor efficacia rispetto al suo grande passato; perè la grande occasione di imporsi definitivamente nel panorama dei pesi leggeri. 6:05 Sono sempre negli spogliatoi The Notorious e The Diamond, ancora in cerca delle ultime e migliori sensazioni prima di una notte di importanza vitale per il loro futuro. 6:02 29-28 per Burns per tutti e tre i giudici, e dunque possiamo ora avvicinarci al combattimento che più ci interessa. ...