L'arte firmata dai robot (Di domenica 11 luglio 2021) L'autoritratto dipinto dall'androide Ai-Da è solo l'ultimo esempio di creatività espressa dalla nuova intelligenza delle macchine. Che è anche in grado di comporre musica e scrivere poesie. Dove si pone, arrivati a questo punto, il confine tra umano e non-umano? Del celebre autoritratto di Rembrandt all'età di 63 anni lo storico dell'arte Ernst Gombrich scrisse che guardandolo «ci sentiamo di fronte a un vero e proprio essere umano, ne percepiamo il calore, il bisogno di affetto e anche la solitudine e le sofferenze». Rembrandt aveva ritratto un sé, proprio ciò che manca al robot Ai-Da. Forse è per questo che i suoi ritratti comunicano un sottile senso di ... Leggi su panorama (Di domenica 11 luglio 2021) L'autoritratto dipinto dall'androide Ai-Da è solo l'ultimo esempio di creatività espressa dalla nuova intelligenza delle macchine. Che è anche in grado di comporre musica e scrivere poesie. Dove si pone, arrivati a questo punto, il confine tra umano e non-umano? Del celebre autoritratto di Rembrandt all'età di 63 anni lo storico dell'Ernst Gombrich scrisse che guardandolo «ci sentiamo di fronte a un vero e proprio essere umano, ne percepiamo il calore, il bisogno di affetto e anche la solitudine e le sofferenze». Rembrandt aveva ritratto un sé, proprio ciò che manca alAi-Da. Forse è per questo che i suoi ritratti comunicano un sottile senso di ...

Advertising

uniiulm : Mercoledì in Via Carlo Bo 7 è stata inaugurata l'installazione 'Time Without End', firmata dai @MASBEDO e realizzat… - AssociazioneUNA : “È tempo di Modena”: on air la campagna di promozione turistica firmata Studiowiki - pantografomag : #visual #ApplePark incontra l’arte con #Mirage, opera firmata da @ktmpaterson e dallo studio Zeller & Moye. Colonn… -