L’addio a Sky dopo 9 anni è ufficiale: “Dalla prossima stagione non vi farò più parte”, amaro sfogo (Di domenica 11 luglio 2021) Ha dato il suo ‘addio’ a Sky dopo 9 anni: l’annuncio è del tutto inaspettato e sui social è arrivato un amaro sfogo, cos’è esattamente successo! Per tutti gli amanti del calcio, questa, senza alcun dubbio, sarà una spiacevolissima notizia. dopo L’addio di Maurizio Pistocchi dall’azienda Mediaset, lo sport italiano, a partire dal prossimo campionato, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 11 luglio 2021) Ha dato il suo ‘addio’ a Sky: l’annuncio è del tutto inaspettato e sui social è arrivato un, cos’è esattamente successo! Per tutti gli amanti del calcio, questa, senza alcun dubbio, sarà una spiacevolissima notizia.di Maurizio Pistocchi dall’azienda Mediaset, lo sport italiano, a partire dal prossimo campionato, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

SkySportF1 : F1, addio a Carlos Reutemann: l'ex pilota Ferrari aveva 79 anni #SkyMotori #F1 #Formula1 - infoitsport : Lo sfogo di Adani dopo l'addio a Sky: 'Non l'ho deciso io, mi hanno avvertito con una telefonata' - sportli26181512 : Messi e l'Argentina, la carriera della Pulce con la maglia della Nazionale: Dall'esordio-shock in Nazionale, con es… - conteluca2 : RT @MarcelloVillani: Ma voi opinionisti di sta minchia vari #Ziliani & C. Che riuscite a polemizzare su l’addio di Adani a Sky, indicando l… - sportli26181512 : Ribery: 'Volevo restare alla Fiorentina, mi hanno mancato un po' di rispetto': L'attaccante francese svela i retros… -