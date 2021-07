La variante Delta dilaga in Libia, record di contagi: quasi 3000 casi in un giorno Taranto, focolaio in hotspot migranti (Di domenica 11 luglio 2021) La dilaga anche in dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2854 nuovi casi di covid - 19, il numero più alto dall'inizio dell'epidemia nel 2020. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per ... Leggi su leggo (Di domenica 11 luglio 2021) Laanche in dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2854 nuovidi covid - 19, il numero più alto dall'inizio dell'epidemia nel 2020. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per ...

Advertising

RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - SkyTG24 : Dal Regno Unito, uno dei Paesi dove la #varianteDelta è maggiormente diffusa, arriva uno studio che potrebbe aiutar… - Agenzia_Ansa : Aumentano le segnalazioni in Europa di variante delta, in particolare fra tifosi e turisti. Lo sottolinea una circo… - Alemilanista86 : @ilFrad2 Inaccettabile tutto quello che sta accadendo. 6 mila miseri posti agli italiani in una finale in cui ci do… - LFacciato : C'è in giro la variante Delta? Bene, aspetto che esca il vaccino specifico e mirato per questa versione di COVID fo… -