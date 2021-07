La maggior parte delle donne (e degli uomini) trascorre i primi dieci-quindici anni della propria vita fertile cercando in tutti i modi di evitare una gravidanza (Di domenica 11 luglio 2021) «Vuoi avere bambini? Usa il condom»: era lo slogan di una geniale campagna danese rivolta ai giovani per sottolineare l’importanza di prendersi cura della salute sessuale da subito – quando l’idea di un figlio fa ridere, spaventa o è comunque confinata in un lontanissimo orizzonte – proteggendosi dal rischio di malattie che potrebbero minarla. Peccato che, in contemporanea, le stesse autorità municipali di Copenaghen manifestavano preoccupazione per il fatto che le coppie, poi, aspettano troppo per avere un figlio. Finendo per averne solo uno o nessuno. Leggi anche › Fertilità femminile: ecco i cibi che ... Leggi su iodonna (Di domenica 11 luglio 2021) «Vuoi avere bambini? Usa il condom»: era lo slogan di una geniale campagna danese rivolta ai giovani per sottolineare l’importanza di prendersi curasalute sessuale da subito – quando l’idea di un figlio fa ridere, spaventa o è comunque confinata in un lontanissimo orizzonte – proteggendosi dal rischio di malattie che potrebbero minarla. Peccato che, in contemporanea, le stesse autorità municipali di Copenaghen manifestavano preoccupazione per il fatto che le coppie, poi, aspettano troppo per avere un figlio. Finendo per averne solo uno o nessuno. Leggi anche › Fertilità femminile: ecco i cibi che ...

FBiasin : #Mourinho: “Calcio italiano in calo? L'#Italia è finalista a #Euro2020 e per la maggior parte tutti giocano in… - SkyTG24 : #Covid19, #Fauci: negli #Usa '99,2% dei morti non erano vaccinati'. 'È davvero triste e tragico che la maggior part… - siwel44it : RT @Massi_Sking: Ogni volta che un eterosessuale associa l’omosessualità alla pedofilia o alla zoofilia capisco che a molti di loro manca p… - simabastaroghi : @SilviaTeresa14 Gli raccontano che: Sono responsabili della morte dei nonni Se vogliono andare a divertirsi devono… - LudovicaPesenti : @GioNialler Eheheh, domanda complicata. Non lo so ancora. Volevo guardarla a Milano, con i miei amici, ma, in centr… -