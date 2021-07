Dieci feriti in un incidente sulla Saronno-Monza al confine tra Saronno e Solaro (Di domenica 11 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ben 10 persone sono rimaste ferite questa mattina in un incidente stradale sulla Saronno-Monza all’altezza del confine tra Saronno e Solaro. L’incidente si è verificato poco prima delle 11,30 con una dinamica ancora da chiarire. Più mezzi coinvolti per un totale di ben 10 persone ferite, di tre nuclei famigliari diversi, tra cui una bambina tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo ... Leggi su ilnotiziario (Di domenica 11 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Ben 10 persone sono rimaste ferite questa mattina in unstradaleall’altezza deltra. L’si è verificato poco prima delle 11,30 con una dinamica ancora da chiarire. Più mezzi coinvolti per un totale di ben 10 persone ferite, di tre nuclei famigliari diversi, tra cui una bambina tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo ...

Advertising

ilNotiziarioInd : Dieci feriti in un incidente sulla Saronno-Monza al confine tra Saronno e Solaro - ginosky : RT @RadioSavana: La bestia di Wurzburg. Africano arrivato col barcone, massacra tre persone col coltello, dieci feriti, sei in condizioni g… - 73rv : RT @RadioSavana: La bestia di Wurzburg. Africano arrivato col barcone, massacra tre persone col coltello, dieci feriti, sei in condizioni g… - malubor1 : RT @RadioSavana: La bestia di Wurzburg. Africano arrivato col barcone, massacra tre persone col coltello, dieci feriti, sei in condizioni g… - RickyMartin079 : RT @RadioSavana: La bestia di Wurzburg. Africano arrivato col barcone, massacra tre persone col coltello, dieci feriti, sei in condizioni g… -