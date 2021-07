Dalla lezione di Roger al cuore di Ajla: quel filo verde tra Matteo e Wimbledon (Di domenica 11 luglio 2021) Wimbledon è "il torneo" per antonomasia. Quante volte al compagno nella partitella del sabato abbiamo detto "Ma dove credi di essere? a Wimbledon?". Quei prati verdi sono il sogno di ogni tennista, e ... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 luglio 2021)è "il torneo" per antonomasia. Quante volte al compagno nella partitella del sabato abbiamo detto "Ma dove credi di essere? a?". Quei prati verdi sono il sogno di ogni tennista, e ...

Advertising

germanshepard8 : “Il fatto che gli uomini non imparino molto dalla storia è la lezione più importante che la storia ci insegna.' Al… - Gazzetta_it : Dalla lezione di #Federer all'amore con Ajla: quel filo verde tra #Berrettini e #Wimbledon - DottorePannunz1 : RT @claudiocerasa: Episodio non male della storia di Fuortes. Nel 2014, a poche ore dalla prima della Boheme a Caracalla, la Cgil e la Cisa… - vivinbaro : RT @claudiocerasa: Episodio non male della storia di Fuortes. Nel 2014, a poche ore dalla prima della Boheme a Caracalla, la Cgil e la Cisa… - TeneraValse : RT @francofontana43: Se si vuole davvero trarre un insegnamento dalla lezione di S. Maria Capua Vetere… … è necessario che le forze di poli… -