Classifica Tour de France 2021 | 15a tappa | Pogacar guadagna | 11° Cattaneo | Nibali a 1h07?

Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) rafforza il simbolo del primato al termine della quindicesima tappa del Tour de France 2021. Una frazione caratterizzata dalla vittoria in solitaria di Sepp Kuss, dopo una lunga fuga a trentadue che ha segnato la giornata odierna. Di seguito la Classifica generale individuale disegnata al termine della frazione odierna con lo sloveno Tadej Pogacar in testa. In casa Italia 11° Mattia Cattaneo, che esce dalla top ten, a 14'45", 33° Vincenzo Nibali, dopo la fuga odierna, a ...

