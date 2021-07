Biden invia Kerry a Mosca per discutere di clima (Di domenica 11 luglio 2021) Sarà una settimana di incontri in cui si parlerà molto tra Usa e Russia: uno dei temi principali sarà l'ambiente. Il clima, che fino a qualche mese fa, sembrava quello da guerra fredda, adesso pare ... Leggi su globalist (Di domenica 11 luglio 2021) Sarà una settimana di incontri in cui si parlerà molto tra Usa e Russia: uno dei temi principali sarà l'ambiente. Il, che fino a qualche mese fa, sembrava quello da guerra fredda, adesso pare ...

Ultime Notizie dalla rete : Biden invia Biden invia Kerry a Mosca per discutere di clima Lo zar del clima nominato da Joe Biden, John Kerry, volerà nelle prossime ore a Mosca dove sarà in missione per tre giorni, incontrando anche il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Al centro ...

Biden invia Kerry a Mosca per discutere di clima
Al centro dei colloqui il tentativo di raggiungere un'agenda comune in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

