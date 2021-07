Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 10 luglio 2021 (Di domenica 11 luglio 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 10 luglio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show The Voice Senior ha totalizzato in media 1786 spettatori (13.16% di share); su Canale5 la riedizione di All Together Now ha avuto 1414 spettatori (share 10.64%). Su Italia1 il film Il Gatto con gli Stivali ha ottenuto 900 spettatori (5.90%); su Rai2 il film Le bugie hanno gli occhi verdi ha intrattenuto 939 spettatori (6.01%); su Rai3 il telefilm ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 11 luglio 2021)tv: idei programmi più visti di10, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show The Voice Senior ha totalizzato in media 1786 spettatori (13.16% di share); su Canale5 la riedizione di All Together Now ha avuto 1414 spettatori (share 10.64%). Su Italia1 il film Il Gatto con gli Stivali ha ottenuto 900 spettatori (5.90%); su Rai2 il film Le bugie hanno gli occhi verdi ha intrattenuto 939 spettatori (6.01%); su Rai3 il telefilm ...

