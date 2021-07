Amici 20: Tommaso Stanzani ha raggiunto Zorzi in vacanza? (Di domenica 11 luglio 2021) Tommaso Stanzani è sicuramente uno degli ex allievi di Amici 20 più attivo sui social e spesso infatti rende partecipi i suoi follower in merito ai suoi vari spostamenti. Nelle scorse ore il ballerino ha mostrato di essere in aeroporto per prendere un nuovo aereo. Questa volta però si tratta di un viaggio di piacere, infatti Tommaso è pronto ad andare finalmente in vacanza. Tommaso Stanzani pronto a godersi le vacanze Gli impegni lavorativi estivi sono davvero numerosi per Tommaso Stanzani. Il ragazzo infatti ha da poco terminato la sua ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 11 luglio 2021)è sicuramente uno degli ex allievi di20 più attivo sui social e spesso infatti rende partecipi i suoi follower in merito ai suoi vari spostamenti. Nelle scorse ore il ballerino ha mostrato di essere in aeroporto per prendere un nuovo aereo. Questa volta però si tratta di un viaggio di piacere, infattiè pronto ad andare finalmente inpronto a godersi le vacanze Gli impegni lavorativi estivi sono davvero numerosi per. Il ragazzo infatti ha da poco terminato la sua ...

Advertising

gsidbfj : RT @anikeatable: Tommaso è una persona tossica, manipolativa, che annulla il partner, come fidanzato ti leva tutto: amici, amiche, libertà… - Nightbl21154821 : ?????????????????? Ciò che gli altri scambiano per pazzia, per noi non é altro che estremo godimento dei sensi... perché con… - WXLVES91 : ma scusate voi sapevate che z0rzi sta con tommaso quello di amici di quest’anno perché io l’ho scoperto oggi a pranzo - racittadini : @rumba_magica Nemmeno i lacrimogeni di HK mi avevano emozionato tanto. Ma Vincent e Tommaso ormai sono miei amici,… - leperlediglo : -magari è perché hanno entrambi una grande fanbase, poi amici è finito da poco e tommaso continua a ed essere sotto… -