Wimbledon 2021, Berrettini-Djokovic: i precedenti e le quote dei book-makers per le scommesse (Di sabato 10 luglio 2021) L'appuntamento con la storia è fissato: 11 luglio, ore 15.00, a Londra. Sono queste le coordinate da tenere a mente in vista della Finale del tabellone del singolare maschile di Wimbledon. Ci sarà un italiano per la prima volta e il suo nome è Matteo Berrettini. L'azzurro, grazie al successo contro il polacco Hubert Hurkacz, è stato in grado di spingersi lì dove neanche Nicola Pietrangeli era stato capace di fare. Una prestazione che conferma lo standard raggiunto da Matteo che in quest'annata può vantare il prestigioso successo del Queen's, il raggiungimento dei quarti di finale al Roland Garros e gli ottavi di finale agli Australian Open, senza ...

