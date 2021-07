Variante Delta Francia | esperti chiedono giro di vite

(Di sabato 10 luglio 2021)in, In attesa degli annunci del presidente francese Emmanuel Macron lunedì sera, glidel Consiglio scientifico hanno raccomandato undiper bloccare la diffusione della mutazione nel paese, attraverso la vaccinazione obbligatoria del personale sanitario e l’adozione di “misure restrittive” localizzate. In un parere, il Consiglio avverte che “una quarta ondata legata allapotrebbe verificarsi rapidamente, con conseguenze per il sistema sanitario, malgrado il livello elevato delle immunizzazioni”. La ...

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini (tutti quelli autorizzati) funzionano benissimo contro la variante Delta. Vaccinatevi alla svelta perché… - ladyonorato : Su 117 morti “con” variante Delta, 19 erano inoculati con una dose, 50 con due dosi, 44 non erano inoculati. Neppu… - TgLa7 : #BioNtech e #Pfizer hanno sviluppato un vaccino anti #Covid19 contro la variante #Delta e vogliono verificarne pres… - IsaP73652279 : RT @todorov_denis: L'anno scorso dicevano che quando arrivano i vaccini sarà tutto a posto. Arrivati i vaccini guarda caso arrivano le var… - Miniver841 : RT @BonomiAllegra: TG1: 'Variante delta: preoccupano soprattutto i contagi tra i giovani' Si tenta il tutto per tutto... -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta

Nella regione della Catalogna, in Spagna, da oggi tornano in vigore alcune restrizioni contro il Covid - 19 come risposta all'impennata di contagi causati dalla. Discoteche e altri locali notturni saranno chiusi nel fine settimana e sar necessario esibire un certificato vaccinale per poter accedere a qualunque manifestazione all'aperto che ...Con il diffondersi della, il rischio di un nuovo aumento dei contati è sempre più concreto. Sulla falsa riga di quanto avverrà nell'intero territorio nazionale, anche nel Brindisino '...L'elemento positivo è però, secondo l'Iss, la protezione data dai vaccini contro ricoveri e decessi, stimata fino al 100%. Per quanto riguarda l'infezione il ciclo completo di vaccinazioni ha un'effic ...La conducente del mezzo e un altra persona sono stati estratti dai vigili del fuoco dalle lamiere contorte. In un altro incidente avvenuto nella notte coinvolti marito e moglie ...