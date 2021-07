Van Gaal duro: «Mbappé e Neymar non giocano per squadra» (Di sabato 10 luglio 2021) Louis Van Gaal ha parlato sulle pagine de l’Equipe del Paris Saint Germain: queste le parole del tecnico olandese Louis Van Gaal ha parlato sulle pagine de l’Equipe del Paris Saint Germain. Queste le sue parole riportate da Itasportpress.it. «Allenare e essere allenatore è una ricerca perpetua. Da allenatore scegli i giocatori e questa è una grande differenza. Cerco di avere il controllo sulle mie squadre, sempre. E quando non succede, me ne vado. Mbappé e Neymar? La maggior parte dei giocatori non può avere una visione generale degli interessi della squadra. Ma è sempre più importante degli interessi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Louis Vanha parlato sulle pagine de l’Equipe del Paris Saint Germain: queste le parole del tecnico olandese Louis Vanha parlato sulle pagine de l’Equipe del Paris Saint Germain. Queste le sue parole riportate da Itasportpress.it. «Allenare e essere allenatore è una ricerca perpetua. Da allenatore scegli i giocatori e questa è una grande differenza. Cerco di avere il controllo sulle mie squadre, sempre. E quando non succede, me ne vado.? La maggior parte dei giocatori non può avere una visione generale degli interessi della. Ma è sempre più importante degli interessi ...

