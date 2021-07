Una 28enne ed un 29enne di Cerignola morti ad Otranto | precipitati dalla scogliera Baia dei Turchi

Leggi su noinotizie

(Di sabato 10 luglio 2021) I due ragazzi dierano in vacanza nel Salento. Oggi sono caduti, per cause da dettagliare,delladei, nello specchio di acqua di. I bagnanti hanno tentato il salvataggio dellae del. Non c’è stato nulla da fare. Vigili del fuoco, con l’ausilio di un elicottero, e soccorritori hanno potuto solo procedere al recupero dei due cadaveri. (immagine: fonte leccesette.it) L'articolo Unaed undi ...