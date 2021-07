UFFICIALE – Riccardo Cataldi passa definitivamente alla Sambenedettese (Di sabato 10 luglio 2021) UFFICIALE – La A.S Sambenedettese comunica ufficialmente di aver acquisito a titolo definitivo Riccardo Cataldi. Riccardo Cataldi è diventato ufficialmente un calciatore della A.S Sambenedettese. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 10 luglio 2021)– La A.Scomunica ufficialmente di aver acquisito a titolo definitivoè diventato ufficialmente un calciatore della A.S. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

