Spal, presidente Mattioli: “Esco di scena con amarezza visto che Tacopina…” (Di sabato 10 luglio 2021) Il presidente conferma la decisione della nuova proprietà americana di escluderlo dalla futura governance Leggi su itasportpress (Di sabato 10 luglio 2021) Ilconferma la decisione della nuova proprietà americana di escluderlo dalla futura governance

Advertising

Dalla_SerieA : Toro, la Maratona insiste: 'Cairo vattene' - - Alby1906 : E pensare che c’è ancora gente che gli dà credito…credo ci prenda palesemente per il culo (vedi riferimento convitt… - psb_original : SPAL, la Curva Ovest saluta la famiglia Colombarini e il presidente Mattioli #SerieB - PassioneMessina : Tacopina out definitivamente dal Catania che a stento si è iscritta e ha un mare di guai finanziari. L’imprenditore… - AlessandraGoz : RT @riccardobottoni: Potete richiedere tutti, ma noi abbiamo un presidente vero e non ve lo diamo.. #spal #torino #vagnati #fottetevi https… -