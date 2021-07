Riforma della giustizia e non solo: i dietrofront degli “irriducibili” (Di domenica 11 luglio 2021) Tutti vorremmo che la politica e i suoi rappresentanti discutessero, usando criteri di oggettività, il valore e l’applicabilità di un provvedimento di legge, steso nell’interesse generale. Purtroppo le leggi, spesso confezionate a uso e consumo di chi regge le sorti della nazione, sono stese con la massima attenzione ai numeri necessari a farle approvare. Succede anche che un provvedimento venga proposto e approvato per gratificare categorie diverse di persone, al fine di provocare quel ritorno che si tradurrà, poi, in consenso elettorale. Stante la constatazione che tutti i cosiddetti rappresentanti del popolo sono proposti e fatti eleggere dai vertici dei partiti, è ... Leggi su bergamonews (Di domenica 11 luglio 2021) Tutti vorremmo che la politica e i suoi rappresentanti discutessero, usando criteri di oggettività, il valore e l’applicabilità di un provvedimento di legge, steso nell’interesse generale. Purtroppo le leggi, spesso confezionate a uso e consumo di chi regge le sortinazione, sono stese con la massima attenzione ai numeri necessari a farle approvare. Succede anche che un provvedimento venga proposto e approvato per gratificare categorie diverse di persone, al fine di provocare quel ritorno che si tradurrà, poi, in consenso elettorale. Stante la constatazione che tutti i cosiddetti rappresentanti del popolo sono proposti e fatti eleggere dai vertici dei partiti, è ...

