Pizzul telecronista per la finale degli Europei? Un' amara verità | Lo vogliamo perché ora è tutta una noia

Se i centrocampisti - durante le sue meravigliose e appassionate telecronache- avevano sempre il problema di girarsi, la Rai ora, per la finale di Euro2020, avrà il problema di riciclarsi. Già, nel senso che il giornalista Alberto Rimedio, che domani avrebbe dovuto commentare Italia-Inghilterra, è positivo al Covid e quindi dovrà essere rimpiazzato. Chi mettere al suo posto? Il totosostituto ha già fatto scatenare i tifosi: con molta probabilità verrà promosso Stefano Bizzotto, ma i social si sono divisi tra chi vorrebbe la voce di RadioRai, Francesco Repice, oppure l'affascinante, quanto impossibile, ritorno dell'indimenticato Bruno Pizzul (l'hashtag ...

fanpage : Un appello che scalda il cuore. Riascoltare la voce di una leggenda come Bruno Pizzul in televisione per raccontare… - GioCo1950 : #Euro2020: nello staff Rai un positivo a Coverciano, altri 3 a Wembley tra cui telecronista Rimedio. Pizzul ringraz… - BinaryOptionEU : RT '#ITAENG, 'Pizzul o Repice per #EuroFinal': i tifosi chiedono un telecronista speciale. - ChristiDurando : Bruno Pizzul telecronista di Italia-Inghilterra': il web si scatena, arriva la risposta L'hashtag #vogliopizzul spo… - Navarra22946672 : RT @Adnkronos: #ITAENG, 'Pizzul o Repice per #EuroFinal': i tifosi chiedono un telecronista speciale. -