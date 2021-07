Papa | esami del sangue “soddisfacenti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 10 luglio 2021) “La giornata diFrancesco è stata tranquilla, con il decorso clinico atteso. Glidelsonoe prosegue le cure prescritte”. Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni aggiornando il quotidiano bollettino sulle condizioni di salute del Pontefice ricoverato da domenica scorsa per un intervento chirurgico programmato. Il Pontefice, spiega Bruni, “sta riprendendo gradualmente il lavoro e continua a passeggiare nel corridoio dell’appartamento. Nel pomeriggio, ha celebrato la messa nella Cappellina privata e in serata ha consumato la cena comunitariamente con quanti lo assistono in questi ...