Oriana Sabatini e Dybala, tre anni insieme: “Ti amo con tutta l’anima” (Di sabato 10 luglio 2021) Oriana Sabatini e Paulo Dybala festeggiano il terzo anniversario di fidanzamento. La modella ha lasciato su Instagram questo messaggio Leggi su golssip (Di sabato 10 luglio 2021)e Paulofesteggiano il terzoversario di fidanzamento. La modella ha lasciato su Instagram questo messaggio

Advertising

cadiamofelici : prendo quello che ha preso oriana sabatini grazie - _amantedelcine_ : Paulo Dybala e Oriana Sabatini siete letteralmente bellissimi ?????? - adorvminee : il modo in cui sono sottona per paulo dybala e oriana sabatini da sempre - MartinaC1203 : Ripeto: Oriana Sabatini é chiaramente la preferita di Dio. - arabedumb : vabbe sinceramente non lo biasimo anche io sposerei oriana sabatini insomma -