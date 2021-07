Nonna e nipotino presi a martellate nell’androne di un palazzo a Follonica, il racconto choc di una vicina (Di sabato 10 luglio 2021) Emergono nuovi dettagli sull’aggressione a colpi di martello ai danni di una donna di 69 anni e dei nipotini a Follonica. I tre sarebbero stati raggiunti da uno sconosciuto mentre facevano ritorno a casa, durante una vacanza, e la 69enne, colpita alla testa con diverse martellate, verserebbe in condizioni gravissime all’ospedale di Siena. Uno dei bimbi avrebbe riportato ferite a un braccio. Il racconto choc di una vicina sulla dinamica dell’accaduto. Nonna e nipotino presi a martellate a Follonica, il ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 10 luglio 2021) Emergono nuovi dettagli sull’aggressione a colpi di martello ai danni di una donna di 69 anni e dei nipotini a. I tre sarebbero stati raggiunti da uno sconosciuto mentre facevano ritorno a casa, durante una vacanza, e la 69enne, colpita alla testa con diverse, verserebbe in condizioni gravissime all’ospedale di Siena. Uno dei bimbi avrebbe riportato ferite a un braccio. Ildi unasulla dinamica dell’accaduto., il ...

Advertising

arquer12 : RT @claudio_2022: Follonica, nonna presa a martellate senza motivo da immigrato: l’uomo era in cura al centro salute mentale. Coinvolto anc… - ivic49824555 : RT @claudio_2022: Follonica, nonna presa a martellate senza motivo da immigrato: l’uomo era in cura al centro salute mentale. Coinvolto anc… - Maryljacb : RT @Angela300564201: LA NAZIONE: Follonica, nonna in vacanza presa a martellate senza un perché: è grave, nipotino ferito. - illibata : RT @Angela300564201: LA NAZIONE: Follonica, nonna in vacanza presa a martellate senza un perché: è grave, nipotino ferito. - tiber_h : RT @Angela300564201: LA NAZIONE: Follonica, nonna in vacanza presa a martellate senza un perché: è grave, nipotino ferito. -