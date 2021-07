Mercato Juventus, tanti calciatori in bilico: Allegri pronto a scegliere (Di sabato 10 luglio 2021) Mercato Juventus – Mister Allegri e i suoi ragazzi hanno un obiettivo ben preciso, riuscire a riconquistare il tricolore e fare un cammino importante in Champions League. Per questo motivo il tecnico livornese attende dei rinforzi per la sua Juventus che dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Non ci saranno fin da subito in ritiro tutti quei calciatori che hanno giocato Europei e Copa America, che rientreranno alla spicciolata dopo qualche giorno di meritato riposo. Mercato Juventus, Allegri e le scelte sugli esuberi Ci saranno però anche in ritiro ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 10 luglio 2021)– Mistere i suoi ragazzi hanno un obiettivo ben preciso, riuscire a riconquistare il tricolore e fare un cammino importante in Champions League. Per questo motivo il tecnico livornese attende dei rinforzi per la suache dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Non ci saranno fin da subito in ritiro tutti queiche hanno giocato Europei e Copa America, che rientreranno alla spicciolata dopo qualche giorno di meritato riposo.e le scelte sugli esuberi Ci saranno però anche in ritiro ...

Advertising

ZZiliani : MERCATO #JUVENTUS #Allegri soddisfatto dei primi movimenti in uscita. #Adani - Rodolfo22455857 : @Stefani05044428 @Gianpaolo_5 @MauroScacco @CucchiRiccardo Certamente! Lotito chiede cifre fuori mercato sempre e i… - Paolo_ADP10 : RT @JuvMania: Ieri il nuovo AD #Arrivabene e #Cherubini hanno incontrato #Allegri in Toscana per fare il punto sul mercato. La prossima se… - CavBiancoNero3 : Se davvero Luis Alberto fosse sul mercato la Juventus avrebbe il dovere di provarci secondo me: è il profilo perfet… - 11contro11 : Calciomercato femminile: il riepilogo del mercato della Serie A Femminile #Empoli #FiorentinaFemminile… -