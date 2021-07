Malta chiude ai turisti non vaccinati: stop ai no-vax (Di sabato 10 luglio 2021) Malta non farà più entrare nel Paese chi non ha completato il ciclo vaccinale. Chiuse le scuole di lingua Torna a far paura il Covid e Malta chiude a doppia mandata le sue porte. Nell’isola il focolaio scoppiato pochi giorni fa ha fatto scattare l’allarme e ha fatto rivedere le aperture concesse negli ultimi tempi. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 10 luglio 2021)non farà più entrare nel Paese chi non ha completato il ciclo vaccinale. Chiuse le scuole di lingua Torna a far paura il Covid ea doppia mandata le sue porte. Nell’isola il focolaio scoppiato pochi giorni fa ha fatto scattare l’allarme e ha fatto rivedere le aperture concesse negli ultimi tempi. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

