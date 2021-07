M5S, altro addio alla Camera: deputato Dori passa a Leu (Di sabato 10 luglio 2021) Nuovo addio in casa 5 Stelle. A quanto apprende l’Adnkronos, a salutare il gruppo M5S alla Camera è il deputato Devis Dori. E’ stato lo stesso parlamentare a informare i colleghi della sua decisione, spiegando di aver inviato ieri alla Presidenza della Camera la lettera per il suo passaggio dal M5S al gruppo di Liberi e Uguali, che verrà comunicato in Aula lunedì. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 luglio 2021) Nuovoin casa 5 Stelle. A quanto apprende l’Adnkronos, a salutare il gruppo M5Sè ilDevis. E’ stato lo stesso parlamentare a informare i colleghi della sua decisione, spiegando di aver inviato ieriPresidenza dellala lettera per il suoggio dal M5S al gruppo di Liberi e Uguali, che verrà comunicato in Aula lunedì. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

