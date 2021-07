Lo Stato confessa: “Tra le vittime Covid anche chi non è morto per quello” (Di sabato 10 luglio 2021) Ma non è che abbiamo contato male i morti per il Covid? La domanda sorge spontanea dopo aver letto quanto scritto dall’Avvocatura dello Stato in un documento ufficiale. Perché pensavamo di aver risolto l’annosa questione del “è morto con il virus o per il virus?”, e invece ci troviamo di nuovo di fronte ad un colpo di scena incredibile. Sentite qui: secondo gli avvocati dello Stato, i numeri sui decessi da coronavirus in Italia sarebbero da prendere con le pinze perché “i dati classificano tra i soggetti deceduti tutti coloro i quali avevano il virus al momento del decesso e non – come avvenuto da altri Paesi (…) – ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 10 luglio 2021) Ma non è che abbiamo contato male i morti per il? La domanda sorge spontanea dopo aver letto quanto scritto dall’Avvocatura delloin un documento ufficiale. Perché pensavamo di aver risolto l’annosa questione del “ècon il virus o per il virus?”, e invece ci troviamo di nuovo di fronte ad un colpo di scena incredibile. Sentite qui: secondo gli avvocati dello, i numeri sui decessi da coronavirus in Italia sarebbero da prendere con le pinze perché “i dati classificano tra i soggetti deceduti tutti coloro i quali avevano il virus al momento del decesso e non – come avvenuto da altri Paesi (…) – ...

