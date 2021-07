Kane: “Non sarà solo una sfida tra me contro Bonucci e Chiellini. C’è pressione, voglia di vincere” (Di sabato 10 luglio 2021) Insieme a Gareth Southgate, ha parlato in conferenza stampa l’attaccante Harry Kane, alla vigilia della finale di Euro 2020 contro l’Italia. Queste le sue parole: “Bonucci e Chiellini? Sono due grandi difensori, hanno esperienza nelle grandi gare, sanno come si affrontano queste partite. Ho già giocato contro di loro, è bello giocare contro i migliori al mondo. Non sarà una gara solo tra di me e loro, ci saranno tanti temi, tanti spunti, tanti duelli, siamo fiduciosi, siamo carichi, siamo forti. Ci sono tante cose che possono succedere e siamo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 luglio 2021) Insieme a Gareth Southgate, ha parlato in conferenza stampa l’attaccante Harry, alla vigilia della finale di Euro 2020l’Italia. Queste le sue parole: “? Sono due grandi difensori, hanno esperienza nelle grandi gare, sanno come si affrontano queste partite. Ho già giocatodi loro, è bello giocarei migliori al mondo. Nonuna garatra di me e loro, ci saranno tanti temi, tanti spunti, tanti duelli, siamo fiduciosi, siamo carichi, siamo forti. Ci sono tante cose che possono succedere e siamo ...

