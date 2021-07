Ginnastica artistica oggi, Campionati Italiani 2021: orari, tv, programma, streaming (Di sabato 10 luglio 2021) oggi sabato 10 luglio incominciano i Campionati Italiani Assoluti 2021 di Ginnastica artistica. Al PalaVesuvio di Napoli si disputano i due all-around, uomini e donne si daranno battaglia per la conquista dei tricolori nel concorso generale individuale. Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo campano, anche perché questo è l’ultimo weekend di gara prima delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le prove odierne serviranno anche a definire le qualificate alle Finali di Specialità in programma domani pomeriggio. Le Fate si fronteggeranno a viso aperto per il ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021)sabato 10 luglio incominciano iAssolutidi. Al PalaVesuvio di Napoli si disputano i due all-around, uomini e donne si daranno battaglia per la conquista dei tricolori nel concorso generale individuale. Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo campano, anche perché questo è l’ultimo weekend di gara prima delle Olimpiadi di Tokyo. Le prove odierne serviranno anche a definire le qualificate alle Finali di Specialità indomani pomeriggio. Le Fate si fronteggeranno a viso aperto per il ...

