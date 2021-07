Formula E - ePrix New York, vince Günther su BMW (Di sabato 10 luglio 2021) Max Günther ha vinto il primo dei due ePrix di New York City in programma questo fine settimana. Il pilota della BMW Andretti ha tagliato per primo il traguardo, lasciandosi alle spalle due ossi duri come Jean-Eric Vergne e Lucas Di Grassi. Solo quarto il poleman Nick Cassidy. Gara da dimenticare per Edoardo Mortara, fuori dalla zona punti: l'italo-svizzero perde così tutto il suo vantaggio sugli avversari. Dalla mischia emerge Günther. Sullo stretto e tortuoso tracciato ricavato all'interno del Brooklyn Cruise Terminal abbiamo assistito a una gara particolarmente combattuta e ricca di colpi di scena. Il volto della gara ... Leggi su quattroruote (Di sabato 10 luglio 2021) Maxha vinto il primo dei duedi NewCity in programma questo fine settimana. Il pilota della BMW Andretti ha tagliato per primo il traguardo, lasciandosi alle spalle due ossi duri come Jean-Eric Vergne e Lucas Di Grassi. Solo quarto il poleman Nick Cassidy. Gara da dimenticare per Edoardo Mortara, fuori dalla zona punti: l'italo-svizzero perde così tutto il suo vantaggio sugli avversari. Dalla mischia emerge. Sullo stretto e tortuoso tracciato ricavato all'interno del Brooklyn Cruise Terminal abbiamo assistito a una gara particolarmente combattuta e ricca di colpi di scena. Il volto della gara ...

