Final Fantasy XVI | storia e doppiaggio inglese completi! Le ultime novità sullo sviluppo

(Di sabato 10 luglio 2021)XVI, il futuro action-RPG di Square-Enix, sembrava essere sparito dai radar dopo la sua iniziale presentazione all'evento reveal di PlayStation 5, ma i ragazzi di Creative Business Unit III, guidati da Naoki Yoshida, non hanno mai esitato a tenerci aggiornatistato dei lavori. Tuttavia, forse è proprio oggi che abbiamo ricevuto una delle informazioni più importanti di tutte: secondo quanto dichiarato da Yoshida, pare che lo scenario principale diXVI sia ormaiizzato e perfino ilè prossimo alla ...

Durante una diretta dedicata alla prossima espansione diXIV , Endwalker , Naoki Yoshida ha anche parlato diXVI , di cui è producer. Yoshida ha fatto sapere ai fan che aspettano con trepidazione il gioco, che la sceneggiatura è ...L'assenza all'E3 2021 diXVI ha lasciato sorpresi in moltissimi giocatori. Al posto del capitolo principale della nuova saga è stato infatti presentato lo spin - off Stranger of Paradise , prodotto da Koei Tecmo ...La voglia di novità a tema Final Fantasy XVI è sempre più tangibile, e l'occasione da tenere d'occhio è quella del Tokyo Game Show 2021.Stando a quanto dichiarato dal producer Naoki Yoshida, Final Fantasy 16 potrebbe essere mostrato di nuovo nel 2022, quindi c'è da aspettare.. Stando a quanto dichiarato dal producer Naoki Yoshida, ...