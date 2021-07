Desaparecidos: Troccoli in carcere a Salerno (Di sabato 10 luglio 2021) E’ rinchiuso, da questa mattina, nel carcere di Fuorni il 72enne Jorge Nestor Troccoli, l’ex ufficiale uruguayano condannato ieri in via definitiva all’ergastolo insieme ad altri ex militari a conclusione del processo sul cosiddetto ‘piano Condor’. “Non ci e’ stato notificato ne’ il dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione ne’ l’ordine di esecuzione pena”, ha spiegato il difensore di Troccoli, l’avvocato Francesco Saverio Guzzo. “Il mio assistito era intenzionato a consegnarsi. Avrebbe atteso l’esito di una serie di accertamenti medici per alcune patologie di cui soffre da tempo. E ieri, infatti, era all’ospedale di ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 10 luglio 2021) E’ rinchiuso, da questa mattina, neldi Fuorni il 72enne Jorge Nestor, l’ex ufficiale uruguayano condannato ieri in via definitiva all’ergastolo insieme ad altri ex militari a conclusione del processo sul cosiddetto ‘piano Condor’. “Non ci e’ stato notificato ne’ il dispositivo della sentenza della Corte di Cassazione ne’ l’ordine di esecuzione pena”, ha spiegato il difensore di, l’avvocato Francesco Saverio Guzzo. “Il mio assistito era intenzionato a consegnarsi. Avrebbe atteso l’esito di una serie di accertamenti medici per alcune patologie di cui soffre da tempo. E ieri, infatti, era all’ospedale di ...

