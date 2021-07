Berrettini in finale a Wimbledon, Nicola Pietrangeli: «Forza Matteo, puoi farcela!» (Di sabato 10 luglio 2021) Se un record resiste per sessantuno anni vuol dire che non era facile batterlo. Mai un italiano era riuscito ad accedere alla finale di Wimbledon, il torneo di tennis più famoso del pianeta. Nicola Pietrangeli si era fermato alla semifinale. «Non so se perdonerò Matteo per avermi strappato questo primato», scherza l’ex-campione, «in verità sono molto felice per lui. Gioca bene ed è cresciuto molto, questa finale può essere per lui la consacrazione definitiva». Leggi su vanityfair (Di sabato 10 luglio 2021) Se un record resiste per sessantuno anni vuol dire che non era facile batterlo. Mai un italiano era riuscito ad accedere alla finale di Wimbledon, il torneo di tennis più famoso del pianeta. Nicola Pietrangeli si era fermato alla semifinale. «Non so se perdonerò Matteo per avermi strappato questo primato», scherza l’ex-campione, «in verità sono molto felice per lui. Gioca bene ed è cresciuto molto, questa finale può essere per lui la consacrazione definitiva».

