Belen: Luna Mari nascerà in Veneto? (Di sabato 10 luglio 2021) La bella Beln Rodriguez è ormai arrivata agli ultimi momenti della sua gravidanza. Secondo delle recenti indiscrezioni l’argentina avrebbe scelto di dare alla luce Luna Mari in Vento, precisamente a Padova, anziché a Milano come è stato per Santiago. La seconda gravidanza della bella Belen è ormai arrivata alle battute finali; la showgirl a breve darà alla luce la sua piccola Luna Mari iniziando così un nuovo capitolo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 10 luglio 2021) La bella Beln Rodriguez è ormai arrivata agli ultimi momenti della sua gravidanza. Secondo delle recenti indiscrezioni l’argentina avrebbe scelto di dare alla lucein Vento, precisamente a Padova, anziché a Milano come è stato per Santiago. La seconda gravidanza della bellaè ormai arrivata alle battute finali; la showgirl a breve darà alla luce la sua piccolainiziando così un nuovo capitolo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

blogtivvu : #BelenRodriguez, scelta la città in cui nascerà Luna Marì: Moser “Spero diventi come lei!” - SmorfiaDigitale : Belen, il parto a Padova: perch la figlia Luna Mar non nascer a Milano - zazoomblog : Belen Rodriguez il parto non sarà a Milano: dove nascerà Luna Marì seconda figlia della showgirl - #Belen… - GossipItalia3 : Belen Rodriguez, il parto non sarà a Milano: dove nascerà Luna Marì, seconda figlia della showgirl #gossipitalianews - infoitcultura : Belén Rodriguez non partorirà a Milano, ecco dove ha deciso di far nascere Luna Marì -