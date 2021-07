Ballando con le stelle | Morgan concorrente della prossima edizione?

(Di sabato 10 luglio 2021) Ladicon lesi preannuncia davvero molto interessante per i telespettatori che, secondo le anticipazioni, avranno modo di vedere addiritturatra i concorrenti. Secondo quanto riferito da TPI, Marco Castoldi farà infatti parte del castdel programma di Milly Carlucci. Probabilmente è ancora presto per parlare di ufficialità, ma secondo le indiscrezioni pare proprio cheabbia trovato un accordo con la produzione dicon le ...

In una intervista rilasciata alla Stampa , la conduttrice dile ste lle ha confermato di aver pensato di portare la Carrà nel programma del sabato sera di Rai 1. Ipotesi che è sempre ...le stelle , dopo la vittoria nella scorsa edizione di Gilles Rocca, tornerà in onda in autunnola nuova edizione. Al timone dello show ci sarà sempre Milly Carlucci che, insieme alla ...Morgan parteciperà a Ballando con le Stelle arriva l'indiscrezione: il cantante potrebbe essere il primo concorrente della prossima edizione ...Ballando con le stelle prossima edizione: Selvaggia Lucarelli svela il primo concorrente dello show di Milly Carlucci. Fervono i preparativi per la prossima edizione di Ballando con le stelle e già è ...