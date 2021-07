ATP Finals 2021, Djokovic qualificato a Torino. Berrettini 3° nella Race! La classifica e cosa cambia Wimbledon (Di sabato 10 luglio 2021) Siamo entrati nella seconda parte dell’anno solare e l’universo del tennis aspetta di vivere la finale maschile di Wimbledon 2021, in programma domenica 11 luglio (ore 15.00) tra Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Il romano è diventato il primo tennista italiano a qualificarsi per l’atto conclusivo di quello che è a tutti gli effetti lo Slam più prestigioso e conosciuto al mondo. Il serbo insegue la sua ventesima affermazione in una prova dello Slam e punta al sesto sigillo nella capitale britannica. Il numero 1 al mondo partirà con tutti i favori del pronostico, ma il nostro portacolori ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) Siamo entratiseconda parte dell’anno solare e l’universo del tennis aspetta di vivere la finale maschile di, in programma domenica 11 luglio (ore 15.00) tra Matteoe Novak. Il romano è diventato il primo tennista italiano a qualificarsi per l’atto conclusivo di quello che è a tutti gli effetti lo Slam più prestigioso e conosciuto al mondo. Il serbo insegue la sua ventesima affermazione in una prova dello Slam e punta al sesto sigillocapitale britannica. Il numero 1 al mondo partirà con tutti i favori del pronostico, ma il nostro portacolori ...

PaoloAndreani : @parallelecinico Credo che Tuttosport stia spingendo berrettini e il tennis italiano anche per tirare la volata alle finals atp di Torino. - leo_nardoRM : @FBiasin Beh d'altronde è il giornale delle città che per i prossimi 5 anni ospita le Atp Finals - torinoggi : Berrettini primo italiano in finale a Wimbledon. Appendino: 'Speriamo di averlo a Torino per le Atp Finals' - ClaudioAgos : RT @_ThousandN: Berrettini è attualmente terzo nella race, che è la classifica che tiene conto dei punti realizzati nell'anno solare, rifer… - livetennisit : Race ATP Finals LIVE: La situazione aggiornata. Matteo Berrettini al n.3. Novak Djokovic già qualificato -