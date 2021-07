?Gkn, 422 operai licenziati via email. Notte in fabbrica, assemblea a oltranza (Di sabato 10 luglio 2021) Orlando: "Modalità inaccettabile, il Mise sta verificando le condizioni in cui è avvenuto". Nottata all'interno dello stabilimento per 50 operai, staffetta dei sindaci in fabbrica. La lettera di licenziamento: "Prospettiva è non sostenibilità sito, niente Cig e chiudiamo" Leggi su rainews (Di sabato 10 luglio 2021) Orlando: "Modalità inaccettabile, il Mise sta verificando le condizioni in cui è avvenuto". Nottata all'interno dello stabilimento per 50, staffetta dei sindaci in. La lettera di licenziamento: "Prospettiva è non sostenibilità sito, niente Cig e chiudiamo"

