Wimbledon, Berrettini a caccia della finale (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo Berrettini a caccia della finale a Wimbledon. Il 25enne azzurro in semifinale affronta il polacco Hubert Hurkacz sul Campo Centrale. Berrettini è il primo italiano ad approdare in semifinale sull’erba dell’All England Club a 61 anni dall’exploit di Nicola Pietrangeli, che arrivò ad un passo dalla finale nel 1960. IL MATCH – Si parte con il servizio che domina gli scambi. Hurkacz si aggiudica a zero il game d’apertura, Berrettini replica senza problemi: 1-1. Nel terzo game, il polacco si trova sotto 0-40 ma riesce ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) Matteo. Il 25enne azzurro in semiaffronta il polacco Hubert Hurkacz sul Campo Centrale.è il primo italiano ad approdare in semisull’erba dell’All England Club a 61 anni dall’exploit di Nicola Pietrangeli, che arrivò ad un passo dallanel 1960. IL MATCH – Si parte con il servizio che domina gli scambi. Hurkacz si aggiudica a zero il game d’apertura,replica senza problemi: 1-1. Nel terzo game, il polacco si trova sotto 0-40 ma riesce ...

Advertising

Eurosport_IT : BERRETTINI FA LA STORIA! ?????? L'azzurro batte in 4 set Félix Auger-Aliassime e conquista la sua prima storica semif… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali di Wimbledon: era da 61 anni che un italiano non ci arrivava - matteorenzi : Da Londra un’altra bella notizia dopo Wembley. Anche il tennis tricolore passa il turno e ora ci aspettano le semif… - N_Cobucci : In un'altra vita mi piacerebbe rinascere come servizio di Berrettini. #Wimbledon - marco_erm1n1 : ???? #Berrettini 0 (5) ???? #Hurkacz 0 (3) BREAK CONFERMATO… ?? #SkyTennis ??#Wimbledon ???? -