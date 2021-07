Wimbledon 2021: Matteo Berrettini attende la storia e Hubert Hurkacz, Shapovalov cerca l’impresa con Djokovic (Di venerdì 9 luglio 2021) L’appuntamento con la storia per Matteo Berrettini sarà sul Centrale di Wimbledon. Il numero nove del mondo, infatti, potrebbe diventare il primo tennista italiano di sempre a raggiungere la finale ai Championships. Un traguardo che proietterebbe Matteo nella leggenda, ma per raggiungerlo servirà una vittoria contro un esordiente in una semifinale Slam come il polacco Hubert Hurkacz. Sarà una sfida tra due dei migliori servitori del circuito e probabilmente a fare la differenza sarà la capacità di rispondere al servizio dell’avversario e leggere le diverse traiettorie. Un ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) L’appuntamento con lapersarà sul Centrale di. Il numero nove del mondo, infatti, potrebbe diventare il primo tennista italiano di sempre a raggiungere la finale ai Championships. Un traguardo che proietterebbenella leggenda, ma per raggiungerlo servirà una vittoria contro un esordiente in una semifinale Slam come il polacco. Sarà una sfida tra due dei migliori servitori del circuito e probabilmente a fare la differenza sarà la capacità di rispondere al servizio dell’avversario e leggere le diverse traiettorie. Un ...

