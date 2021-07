Vaccino obbligatorio per tutti per contrastare la variante Delta, l’ipotesi di Enrico Letta (Di venerdì 9 luglio 2021) L’Italia ha paura per la variante Delta. Si teme che la campagna vaccinale non possa bastare, che l’estate e le restrizioni aiutino la mutazione a diffondersi e che, a settembre, ci ritroverà esattamente come l’anno scorso. A livello Europeo si pensa addirittura che il nuovo ceppo diventerà dominante a livello mondiale. Le autorità mondiali con le consultazioni degli esperti sono preoccupati e pensano a come arginare il problema; l’unica soluzione però sembra essere quella di rendere il Vaccino obbligatorio. Vaccini obbligatori: ecco perché potrebbe diventare realtà A sollevare l’ipotesi è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021) L’Italia ha paura per la. Si teme che la campagna vaccinale non possa bastare, che l’estate e le restrizioni aiutino la mutazione a diffondersi e che, a settembre, ci ritroverà esattamente come l’anno scorso. A livello Europeo si pensa addirittura che il nuovo ceppo diventerà dominante a livello mondiale. Le autorità mondiali con le consultazioni degli esperti sono preoccupati e pensano a come arginare il problema; l’unica soluzione però sembra essere quella di rendere il. Vaccini obbligatori: ecco perché potrebbe diventare realtà A sollevareè ...

