Ufficiale: Frosinone, Volpe ed Errico in prestito alla Viterbese (Di venerdì 9 luglio 2021) La Viterbese, con un comunicato Ufficiale, ha annunciato “di aver acquisito con la formula del prestito dal Frosinone Calcio le prestazioni sportive dei calciatori Andrea Errico e Michele Volpe“. Michele Volpe, attaccante nato a Benevento il 16 settembre 1997, è cresciuto nel settore giovanile del Frosinone Calcio, club con il quale ha esordito nel campionato di Serie B. Nella stagione sportiva 2018/2019 è stato ceduto al Rimini (Serie C) dove ha collezionato sei reti in 36 presenze. Poi una stagione da protagonista al “Rocchi” con un bottino di dieci ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) La, con un comunicato, ha annunciato “di aver acquisito con la formula deldalCalcio le prestazioni sportive dei calciatori Andreae Michele“. Michele, attaccante nato a Benevento il 16 settembre 1997, è cresciuto nel settore giovanile delCalcio, club con il quale ha esordito nel campionato di Serie B. Nella stagione sportiva 2018/2019 è stato ceduto al Rimini (Serie C) dove ha collezionato sei reti in 36 presenze. Poi una stagione da protagonista al “Rocchi” con un bottino di dieci ...

