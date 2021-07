Testo di Psyco di Arisa, l’inno all’indipendenza emotiva (Di venerdì 9 luglio 2021) In Psyco di Arisa possiamo sentire due cose: l’elettronica dominante e il riscatto di una donna. Con questo nuovo singolo Rosalba Pippa si riprende ciò che è suo, e lo fa scegliendo un sound contemporaneo anche per filtrare la sua voce che, per la prima volta, si colora di artefatti e noise-gate. Il risultato è un brano elettropop con il ritornello che penetra la testa – un audace “na na na na na na” – e che manifesta la tendenza sperimentale sempre più viva nell’artista di Sincerità. Psyco di Arisa è il nuovo singolo dopo Ortica e dopo l’esperienza sanremese con Potevi Fare Di Più. Nel frattempo Rosalba si è anche ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 luglio 2021) Indipossiamo sentire due cose: l’elettronica dominante e il riscatto di una donna. Con questo nuovo singolo Rosalba Pippa si riprende ciò che è suo, e lo fa scegliendo un sound contemporaneo anche per filtrare la sua voce che, per la prima volta, si colora di artefatti e noise-gate. Il risultato è un brano elettropop con il ritornello che penetra la testa – un audace “na na na na na na” – e che manifesta la tendenza sperimentale sempre più viva nell’artista di Sincerità.diè il nuovo singolo dopo Ortica e dopo l’esperienza sanremese con Potevi Fare Di Più. Nel frattempo Rosalba si è anche ...

Stai zitto e impara (dal femminismo) Un testo forte che rimane sempre attuale, ricordando quanto sia ancora urgente considerare questi ... JUDE ELLISON SADY " MOSTRUOSO FEMMINILE (2019) Da Lilith a Marion Crane di Psyco , da Timat alle ...

