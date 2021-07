Sostegni bis, la discussione in Aula slitta a lunedì (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Il dl Sostegni bis approderà in Aula alla Camera lunedì prossimo alle ore 9,30 per la discussione generale e per l’avvio dell’esame del provvedimento. La Commissione Bilancio, infatti, non ha ancora ultimato il suo lavoro ed è stato necessario chiedere al presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, di rinviare l’esame dell’Assemblea inizialmente calendarizzato per oggi. L’esame del decreto, che poi dovrà passare al Senato ed essere convertito in legge entro il 24 luglio, dovrà terminare, secondo il nuovo calendario, entro giovedì. Nel frattempo, la Commissione ha dato l’ok all’emendamento che elimina ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Il dlbis approderà inalla Cameraprossimo alle ore 9,30 per lagenerale e per l’avvio dell’esame del provvedimento. La Commissione Bilancio, infatti, non ha ancora ultimato il suo lavoro ed è stato necessario chiedere al presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, di rinviare l’esame dell’Assemblea inizialmente calendarizzato per oggi. L’esame del decreto, che poi dovrà passare al Senato ed essere convertito in legge entro il 24 luglio, dovrà terminare, secondo il nuovo calendario, entro giovedì. Nel frattempo, la Commissione ha dato l’ok all’emendamento che elimina ...

