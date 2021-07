Roma | Alemanno assolto Un incubo durato sette anni

(Di venerdì 9 luglio 2021) In Cassazione cade l'accusa di corruzione per Mafia Capitale. Ora dovrà rispondere di traffico di influenze

L'ex sindaco diGianniè stato assolto dall'accusa di corruzione dalla Cassazione nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta sul cosiddetto Mondo di mezzo (ex cosiddetta Mafia ...Una riforma spinta dal ministro della Giustizia, Marta Cartabia e dal premier Mario Draghi, arrivata lo stesso giorno in cui l'ex sindaco di, Gianni, viene assolto dalle accuse di ...Pierfrancesco De Robertis Di ieri, tanto per citare solo l’ultimo caso, è la notizia dell’assoluzione dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno dopo sette anni di calvario giudiziario nel quale ha rimes ...Facebook Shares Assoluzione per l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, imputato nell’ambito del procedimento stralcio su ‘Mafia capitale’. Lo hanno deciso i giudici della Sesta sezione penale della Cas ...