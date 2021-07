Riforme, l’Unione studenti: “non ci basta mettere x, vogliamo partecipare ed essere ascoltati” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Bene” alla definitiva approvazione della riforma costituzionale che modifica il diritto di voto per il Senato estendendolo anche ai ragazzi di 18 anni. “Ma vivere in un paese democratico non è solo avere l’opportunità di mettere una x. Significa partecipazione reale alle scelte politiche del Paese; essere parte determinante ed ascoltata. Cosa che non avviene in Italia”. Ne parla con l’Adnronos Luca Redolfi, dell’Unione studenti ed aggiunge: “Noi siamo anche a favore del voto ai sedicenni, ma in una scuola diversa che fornisca gli strumenti, stimoli le capacità critiche dei giovani nell’analisi della realtà. Ma la scuola ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 luglio 2021) “Bene” alla definitiva approvazione della riforma costituzionale che modifica il diritto di voto per il Senato estendendolo anche ai ragazzi di 18 anni. “Ma vivere in un paese democratico non è solo avere l’opportunità diuna x. Significa partecipazione reale alle scelte politiche del Paese;parte determinante ed ascoltata. Cosa che non avviene in Italia”. Ne parla con l’Adnronos Luca Redolfi, deled aggiunge: “Noi siamo anche a favore del voto ai sedicenni, ma in una scuola diversa che fornisca gli strumenti, stimoli le capacità critiche dei giovani nell’analisi della realtà. Ma la scuola ...

Advertising

fisco24_info : Riforme, l'Unione studenti: 'non ci basta mettere x, vogliamo partecipare ed essere ascoltati': Sì a voto a sedicen… - TV7Benevento : Riforme, l'Unione studenti: 'non ci basta mettere x, vogliamo partecipare ed essere ascoltati'... - gustinicchi : l'eccessiva portata dell'UE e chiedendo più sovranità nazionale. I leader dei partiti politici dei partiti conserv… - pairsonnalitesF : Il polacco Tusk torna in prima linea per affrontare il vecchio rivale Kaczynski Reuters: ... con Bruxelles su quest… - Red_Pill_80 : @JL5714 @maxdantoni @LegaSalvini Forse perchè sanno dove vanno a parare le 'riforme che ci chiede l'Europa'? -