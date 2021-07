Raffaella Carrà, i funerali a Roma tra lacrime e commozione. L'urna verso San Giovanni Rotondo (Di venerdì 9 luglio 2021) Raffaella Carrà, i funerali all'Ara Coeli tra lacrime e commozione "Difficile non essere retorici, siamo qui per salutare la nostra sorella Raffaella il dolore ci attanaglia e l'unico modo per ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 9 luglio 2021), iall'Ara Coeli tra"Difficile non essere retorici, siamo qui per salutare la nostra sorellail dolore ci attanaglia e l'unico modo per ...

Advertising

chetempochefa : “Cosa direbbe Raffaella Pelloni a Raffaella Carrà? Hai ballato, hai cantato e hai danzato. Adesso resta lì che io m… - elmundoes : Italia despide a Raffaella Carra - Agenzia_Ansa : Il Presidente SIAE Giulio Rapetti Mogol chiede ai vertici della Rai di intitolare a Raffaella Carrà, icona dello sp… - diphylleiagrai : RT @arctemjs: . a thread of raffaella carrà being an icon ??????????? ht… - ugotruffelli : @claussibraun Buonnasseeera raffaella carra -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà Raffaella,goditi riposo"fiesta"in cielo ... che ogni persona è preziosa e meritevole di attenzione e rispetto", ha detto il frate cappuccino nell'omelia per le esequie di Raffaella Carrà, sottolineandone il carisma. Da Raffaella"mai un ...

Funerali Raffaella Carrà: l'omelia, chi c'era, le immagini e chi è intervenuto Il resoconto della celebrazione funebre della Regina della Tv: le immagini, le sensazioni e le reazioni di chi ha partecipato ai ...

Morte di Raffaella Carrà: in Toscana aveva anche un podere, "Quanti ricordi" LA NAZIONE ... che ogni persona è preziosa e meritevole di attenzione e rispetto", ha detto il frate cappuccino nell'omelia per le esequie di, sottolineandone il carisma. Da"mai un ...Il resoconto della celebrazione funebre della Regina della Tv: le immagini, le sensazioni e le reazioni di chi ha partecipato ai ...