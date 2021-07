Palermo, cade la porta di calcio e lo colpisce in testa: morto 12enne (Di venerdì 9 luglio 2021) Tragedia a Carini, nell'hinterland di Palermo. Un bambino di 12 anni è morto dopo che gli è caduta in testa la porta del campetto di calcio dove stava giocando con alcuni coetanei. Inutili i soccorsi: il bimbo è morto sul colpo. I carabinieri sono sul posto per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 9 luglio 2021) Tragedia a Carini, nell'hinterland di. Un bambino di 12 anni èdopo che gli è caduta inladel campetto didove stava giocando con alcuni coetanei. Inutili i soccorsi: il bimbo èsul colpo. I carabinieri sono sul posto per effettuare i rilievi e cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Advertising

SkyTG24 : Cade la porta di calcio e lo colpisce in testa mentre sta giocando: morto 12enne a Palermo - MediasetTgcom24 : Palermo, gli cade la porta in testa mentre gioca a calcio: muore 12enne #carini - Maurizio62 : RT @mauriziobernava: #Palermo, non si può morire a 12 anni giocando schiacciato dalla porta da calcio. Tragedia inaccettabile. Quanta appro… - mauriziobernava : #Palermo, non si può morire a 12 anni giocando schiacciato dalla porta da calcio. Tragedia inaccettabile. Quanta ap… - Perla11976 : RT @corrmezzogiorno: #Palermo La porta gli cade in testa mentre gioca a pallone: morto 12enne -